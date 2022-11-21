新竹縣婦幼館增、整建後的外觀富律動感示意圖，預料可成為竹北新地標。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

縣府為因應竹北市人口成長，擴大新竹縣婦幼館服務能量，斥資2.9億餘元辦理婦幼館2樓增建及原使用空間整建工程，日前完成發包，預計2024年完工後，可擴大既有托育、青少年、婦女、新住民、家庭諮詢與教育等相關服務，並將新增早期療育資源，營造更有善的服務環境。

社會處長李國祿表示，去年辦理婦幼館增建工程，1.5億元中衛福部補助5500萬元，第1次招標流標，主要是國內原物料大幅增漲，經過檢討後，感謝縣長楊文科支持，將經費增加到2.9億元，11月14日第2次發包順利決標，希望興建一棟結合竹北文化、自然環境共存的親子夢想館。

婦幼館2樓增建面積5000平方公尺，另1樓和地下室整建面積分別是5200及600平方公尺，1樓空間配置包括早療日間托育機構、社會福利辦公室、社區公共托育家園和新竹縣家庭教育中心。

2樓則規畫托育資源中心、婦女福利中心暨培力學院、新住民家庭服務中心、舞蹈教室和烹飪教室等。

李國祿指婦幼館增建工程設計概念融合當地文化與環境，除了室內設施空間外，還延伸樓板、運用樓梯及多路徑廊道來連結室內外空間，創造多元空間場域。

例如「戶外活動」場域提供帶領親子探索世界，「藝術美學」場域則讓親子玩出創意想像，「人文關懷」場域可啟發親子閱讀樂趣。

新婦幼館整體建築是以白色基調為主體，透過高低漸層的再生綠建材，結合不同立面的角度，隨著不同時刻的光線變化，有如綻放白色的立體浪花，帶出建築物如同波浪緩緩律動，預期未來將成為竹北新地標之一。