藝人大S與汪小菲協議離婚滿一年，如今卻爆出汪小菲未履行離婚協議，遭大S追討500萬元的生活費，汪小菲今(21)日一大早就開始在微博上大發雷霆，砲轟徐家人，甚至痛罵小S，「她是踩在她姐腦袋上的小丑。再逼逼？」

大S與汪小菲自從去年宣布離婚後，雙方對近10億家產達成協議，汪小菲必須支付協議費用，不過她與具俊曄結婚後，汪小菲便停止支付這筆費用，讓大S告上法院指控違反離婚協議，雙方當時在法院簽字和解離婚，效力等同判決確定，倘若一方違反，另一方即可聲請法院強制執行。

汪小菲激動表示自己不想再支付生活費。(圖/汪小菲 微博)

如今汪小菲相當不滿自己需要支付龐大的生活費，稍早發文怒嗆大S：「過去一年為這個家，所付出的費用，只是作為一個男人，他們结婚了，我他x的不想再给這個家付電費」，接著公開從去年11月來的支出明細，只見這一年支付給大S年4千萬的家用費，包括每個月106萬元的房貸、給大S的指定費100萬元，以及高達20萬電費。

汪小菲怒嗆徐家人。(圖/汪小菲 微博)

汪小菲似乎怒氣未消，接連發出多則貼文，怒嗆徐家人，「徐媽媽，我夠給你們一家留面子了，命是誰救回來的？我母親怎麼你們了？不罵你我都不答應。你再逼逼，再逼逼把你家這點惡心事兒全說出來好嗎？」更開噴小S，「尤其是你小女兒就她跳的歡，她是踩在她姐腦袋上的小丑。再逼逼？ 」，用詞相當激烈。