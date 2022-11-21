導演詹京霖希望透過作品給予影迷「生命的撞擊」。（双喜提供）

《一家子兒咕咕叫》導演版海報。（双喜提供）

電影《一家子兒咕咕叫》勇奪金馬獎第59屆最大獎最佳劇情片，導演詹京霖，演員游安順、楊麗音、胡智強、秀李夢苡樺與眾劇組人員皆感動不已。拿下大獎的隔天，詹京霖繼續率領眾影人馬不停蹄地在各大戲院做影廳活動，上周順利奪得國片新片票房第一名。

許多影迷看完後，最有興趣的就是電影如何捕捉賽鴿跟演員之間的互動，詹京霖分享背後許多秘辛，由於鴿子的習性是「認家」，等於要自己搭鴿舍養鴿還有訓練，當時有人建議他輕描淡寫帶過，但他就是要挑戰這個不可能的任務。劇組從孵鴿蛋開始，第一次要讓鴿子們飛出去時都相當緊張，土法煉鋼一步一步訓練，做了許多田調，盡可能如實呈現賽鴿世界。

詹京霖表示這部作品不只是一個家庭的故事，許多觀眾也領悟出電影背後有許多人生的課題，包含生死議題，人之所以生存的價值信念等。詹京霖真心感謝金馬獎的肯定，讓電影、主演跟劇組們的努力被充分討論，希望觀眾能持續跟著他還有他的創作一起成長，獎項是個美麗的插曲，期望自己能透過作品給予影迷「生命的撞擊」。

為了回饋影迷，發行商將推出導演版海報，手繪版風格暗藏許多玄機，賽鴿充斥整面海報「向死而生」飛入魔幻世界，鴿子也交織成生與死的模糊界線，同時也宛若鳥籠把每個人困住，相當富有詩意。影迷也有機會獲得導演版海報，詳情關注《一家子兒咕咕叫》官方粉專。