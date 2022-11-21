很多民眾出門都會選擇用Uber當代步工具，除了動動手指就能叫車前往目的地，另外費用便宜，附加評鑑功能又能掌握司機素質，成為不少人出門首選，不過身為忠實客戶的主播高毓璘，直言Uber不僅品質每況愈下，甚至曾被來電的司機破口大罵，無奈表示：「有種路邊攔小黃的即視感」。

身為Uber忠實客戶的主播高毓璘，稍早發文表示：「有人也覺得Uber變質了嗎」，她表示昔日Uber車子新、有導航、司機又非常客氣、而且叫車能先知道價格，完全不用擔心遇到被繞路等麻煩，即便費用貴一點，依舊可以接受，但自從暫停復出後，品質便參差不齊，不僅車子明顯有異味、煙味，遇到雷包司機的比例更是增高很多。

她舉例像是輸入地址，結果司機找不到路，竟打電話來破口大罵，無奈表示：「找不到路卻咆哮乘客真的不知道是哪一招」，另外還有種司機地址還沒到，卻有各種懶得開的理由，讓她表示有種路邊攔小黃的即視感，不禁懷念起以前有嚴格控管的Uber，但也強調還是有很多很棒的司機，若是搭乘到心情依舊會很好。

對此，網友紛紛留言：「罵人肯定給負評」、「line taxi備註一下，素質都不錯」、「有些小黃司機適逢車輛老舊該換車時，會嘗試跳槽到Uber試跑看看收入如何」、「某些司機如果遇到載乘客的地點很偏遠 ，還會給你負評」、「因為Uber現在靠車行了，應該是有很多都是小黃的司機在開」。