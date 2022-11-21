過去在2017年版《射鵰英雄傳》中以男主「郭靖」一角而爆紅的男星楊旭文，戲後收到不少演出與代言的邀約，星途備受看好。豈料，事隔不久驚傳被捲入有著「小Angelababy」之稱的大陸女星任嬌墜樓案，慘遭網友砲轟。沉寂數年後，他在近日以新作品回歸，網友們紛紛發起罷看活動，顯見他要留在娛樂圈恐有難度。

楊旭文在《射鵰英雄傳》中展現呆萌但富有義氣的「郭靖」一角，在陸網上爆紅。不少投資商看中他的人氣，紛紛拋出橄欖枝邀請。豈料，在他爆紅後沒多久，驚傳有著「小Angelababy」之稱的女星任嬌，被人發現全裸身亡於飯店草叢，而任嬌生前曾前往楊旭文房間，因此被警方調查。雖然事後被警方宣判無罪釋放，還給他一個公道。惟若陸媒隨後卻曝光楊旭文在任嬌生前曾在大街上強拉住女方，甚至早被拍到兩人有緋聞，使整起事件撲朔迷離，也讓楊旭文事後發出的澄清聲明，在網路上掀起正反論戰。

楊旭文的事件讓網友們在微博上掀起正反論戰。（圖／翻攝自微博）

近日，楊旭文以古裝劇《唐朝詭事錄》，以及現代劇《我的秘密室友》回歸戲劇圈。雖然戲劇的評價大多好評，他的演技也受到網友讚賞。然而，過去的事件並未從網友們的記憶中消失。《唐朝詭事錄》日前傳出要開拍第二季的消息，有部分網友們表示希望能換掉楊旭文，不然就罷看，讓劇組頗受壓力。

事實上，楊旭文因為任嬌一案而被劇組換角的消息已非首次。近日因為白敬亭、宋軼的緋聞而討論度不低的新劇《長風渡》，原本敲定要讓楊旭文飾演男二「洛子商」。豈料卻引發網友抗議，讓劇組不得不找來近年來人氣暴漲的劉學義取代。而已經殺青的《為有暗香來》也遭到網友抵制。讓楊旭文日後接演的難度相當高，讓不少粉絲相當惋惜。

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