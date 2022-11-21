花蓮縣門諾醫院去年起承接花蓮縣衛生局「家庭托顧服務輔導團計畫」，目前共協助照服員設立19間家托據點，位居宜花東三縣之冠。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣門諾醫院去年起承接花蓮縣衛生局「家庭托顧服務輔導團計畫」，目前共協助照服員設立19間家托據點，位居宜花東三縣之冠，不過縣內地形狹長，13鄉鎮市中，還有6個尚未有家托設立，院方歡迎有意願且符合資格民眾一同加入家托行列，實現長者在地終老目標。

門諾醫院表示，家托如同社區保母，由受過訓練的照服員，在自宅進行無障礙設施改善後，開放照顧社區長輩及身障者，每間家托據點最多照顧4位符合長照身分失能者，讓個案能在熟悉的社區中，得到有尊嚴、自主且有品質的照顧。

門諾醫院2021年起承接「家庭托顧服務輔導團計畫」，協助指導有意願民眾設立家托，透過定期訪視提供家托據點個別化專業輔導、建立完善行政管理制度、規畫教育訓練提升專業知能，及輔導評鑑資料整備等，今年也安排跨縣市標竿學習，引導據點經營者在服務提供上有更多的發展特色，以提升家庭托顧據點的服務品質。

門諾醫院統計，截至目前花蓮共有19間家托據點，位居宜花東三縣市之冠，其中15間分布在秀林、新城鄉、花蓮市、吉安鄉，4間則在光復鄉、瑞穗鄉及玉里鎮，至6月底的總服務人數計有366人。

其中一家家托負責人34歲盧佳琪與母親，相繼在門諾團隊的輔導協助，各自設立家托據點，率先投入的盧媽媽還不吝將經驗傳承給女兒，母女倆在社區努力為長者服務，無微不至的照顧深獲好評，與其他家托業者同獲門諾及衛生局表揚。

「家托，不只是照顧長者而已，更希望來到家托的長輩，都有回到家的感覺！」盧佳琪說，長輩們開心的笑容，就是對她最好的回饋，鼓勵對長照服務有興趣的年輕人一起投入家托行列。

門諾醫院資深高專林明桂表示，受限花蓮地形狹長等因素，全縣13鄉鎮市中，目前包括壽豐、鳳林、萬榮、卓溪、富里、豐濱等鄉鎮尚未有家托設立，歡迎有意願且符合資格民眾一同加入社區照顧服務。