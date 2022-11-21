衛福部長薛瑞元昨日因指出有疫苗掮客透過宗教團體前來指揮中心，意圖從中牟利遭陳時中擋下引起爭議，讓去年曾表態願捐贈疫苗的佛光山出面喊冤。中央流行疫情指揮中心今天則還原去年佛光山捐贈疫苗的流程，並表示雖然最後沒能促成捐贈，還是相當感謝佛光山的心意。

防疫指揮官王必勝今天表示，去年佛光山是在5月27日向指揮中心申請捐贈美國嬌生疫苗，只不過當時未檢附相關文件，但6月1日國際佛光會中華總會拜會指揮中心後，美國嬌生公司隨即於6月2日發聲明表示，該公司僅向政府單位接洽疫苗採購案。

王必勝說，6月7日國際佛光會中華總會來文表示，已得知政府與美國嬌生公司取得聯繫，該會將樂觀其成，若最後能達成採購共識，一樣會允諾捐贈20至50萬劑疫苗。

王必勝指出，嬌生公司一直到今年才開始出貨給我國，而且中間製程也出現很多問題，導致最後捐贈未成，但無論如何都要感謝佛光山給予中央支持。

王必勝強調，所有願意捐贈疫苗，或幫忙台灣買疫苗的人我們都感謝，但有其中兩點一定得維持，那就是確保「買到真的疫苗」，以及「真的買到疫苗」，因此當初才會條列疫苗採購的必備條件，包含交貨期程、數量、原廠授權書、CMC製程等。

談到疫苗掮客，王必勝也透露，去年國際間確實很多掮客，或是說詐騙集團在兜售，自己就接了4、5通，這是真實存在的事情，這些來電的有一些是朋友，或是認識的人，但不認為他們是掮客，也不是騙子，他們都是想幫忙，畢竟那時候疫苗很缺，只是與他們接觸的販售者是不是有問題？這點就無法確認，畢竟若連這些資料都無法交齊，那就必須高度懷疑。