房地產科技PropTech（Property Technology），結合房地產銷售結合AI人工智慧、大數據、機器學習等數位科技，藉此突破時間和空間限制，提升銷售效率，包括增加消費者和物件的媒合效率，國外已有許多房地產業者逐漸向科技靠攏，而國內房仲龍頭信義房屋近年也致力於PropTech發展，以科技賦能輔助，希望為買賣雙方建構出更多元、貼心的服務。

信義房屋提供哪些數位工具，幫助屋主售屋更輕鬆？「賣房法寶1+1」，首先運用「AI智能配案」，比對買方線上線下的找屋軌跡，讓第一線房仲更精準找到適合的買方；接著再利用「DiNDON智能賞屋」各式功能，包括3D VR賞屋、量尺、3D變裝等，提升買方看屋效率。根據統計，有拍攝DiNDON智能賞屋的物件，相較沒有拍攝的物件多了7成點擊率，成交速度也快了2成。

此外，信義房屋App中，提供許多貼心小功能。「查看我家行情」幫助賣方彙整自家房屋地點、產品類型，更精準了解周邊實價登錄行情；「線上委託」則將委託流程數位化，後續還可透過「我的委賣專區」，查詢委售物件線上瀏覽量、業務帶看量、詳細帶看行程、歷史斡旋紀錄、周邊行情變動等；當簽約成交後，賣方亦可在「我的成交專區」內，線上房貸試算、查詢金流明細、當前交易進度等，也可以直接上傳稅單等文件，省去紙本列印、親送文件的功夫。

針對買方部分，信義房屋也推出「找房法寶1+1」。除了「DiNDON智能賞屋」之外，「AI智能推薦」則透過大數據，替買方分析線上線下的找屋軌跡，比對出買方有可能有興趣的物件，更有機會找到符合條件的好宅。

同時，信義房屋還不斷推陳出新嶄新功能！「一站式找房找房貸」讓消費者由自備款、每月還款能力為出發點，找到符合需求又在能力範圍內的物件；一旦透過信義房屋成交，更可以在官網及App一鍵送多家銀行試算房貸條件，最快即時就能收到試算結果，多家合作銀行還為信義成交會員規畫專屬的「助您安心成家」房貸專案，享有優惠的手續費及利率條件。

信義房屋仲介產品部執行經理溫家政表示，房產科技PropTech持續進化，信義房屋透過轉型欲達到的訴求，即本質上如何讓客戶於買賣房屋過程中，善用數位工具「補位」擁抱便利，對於線上線下整合服務感受到完善、貼心與溫度，並信任信義房屋，成就客戶的家業夢想這正是信義房屋「以人為本」的企業理念展現。不僅如此，信義房屋致力於2030年達到「淨零排放」目標，推動房產科技亦為邀請買賣雙方一同為地球永續共盡一份心力！

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