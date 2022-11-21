聯發科(2454)今日宣布，發佈為Chromebooks打造的全新迅鯤Kompanio系列產品Kompanio 520和Kompanio 528，主打高能效、高性能和穩定連網，為入門使用者打造順暢體驗。搭載兩款Kompanio晶片的Chromebook產品將於2023年第一季度上市。

聯發科客戶運算事業部總經理Adam King表示，高能效、高性能和穩定連網是使用者體驗的核心，也正是聯發科技Kompanio晶片的優勢所在。作為Arm架構Chromebook的全球第一大晶片供應商，聯發科提供完整的價位選擇，帶給大眾最新的人工智慧、連網、顯示和影像的完美體驗。

Kompanio 520和Kompanio 528搭載八核CPU，其中包含兩顆Arm Cortex-A76超強核心以及升級版雙核GPU，帶來流暢、反應靈敏的性能表現。Kompanio 520中的Arm Cortex-A76核心頻率可達2GHz，Kompanio 528中的 Arm Cortex-A76核心可達2.2GHz。兩款晶片的電池續航能力也得到優化，使用者可享受長續航時間。強大的八核CPU結合高效記憶體選擇，提供更佳的資料傳輸速度，數秒內就能開機，再搭配聯發科技Filogic Wi-Fi 6解決方案，將可最佳化影音串流及雲端遊戲的連網體驗。

兩款Kompanio晶片擁有升級版影像處理器，支持32MP相機，捕捉更多圖像細節。此外，聯發科硬體影像引擎讓兩款晶片能最佳化照片、影片品質，即便在低光條件下都有完美呈現。升級後的多媒體引擎包括VP9解碼及H.265編碼，讓速度加倍，同時搭載獨立HiFi-5 DSP，支持超低功率音訊及麥克風處理。Kompanio晶片也支援60fps Full HD影片錄製，解鎖流暢視訊會議體驗。

Kompanio 520和Kompanio 528均支援Full HD+顯示，使用者可外接Full HD螢幕，解析度比上一代晶片高出一倍。用戶可利用雙顯示器提升工作效率，例如要看電影時連上智慧電視播放，或將教材投影分享。