台股加權指數今（21）日開高後一度小漲25.66點至14530.76點，惟隨後在權值股熄火下翻黑，呈現於平盤下小跌的量縮盤整格局，鄰近尾盤一度下跌83.34點至14421.65點。櫃買指數早盤表現相對強勢，惟11點半後同步翻黑小跌，鄰近尾盤一度下跌0.34％。

終場加權指數下跌55.6點、收於14449.39點、跌幅0.38％，失守14500點關卡，成交量萎縮至1770.35億元，為11月3日以來低量。櫃買指數終場下跌0.26％、收於183.87點，成交量萎縮至654.09億元。

觀察盤面各類股表現，由玻陶股勁揚近3％、生技股漲逾2％領軍，汽車及鋼鐵股漲逾1.5％居次，觀光、塑膠、造紙股漲逾0.5％，金融股漲近0.5％。成交量較大的電子股及半導體股分別跌近0.8％及1％，航運股跌近2％、光電及電腦周邊設備齊跌逾1％，表現偏弱。

權值股表現平淡，以中鋼(2002)漲逾2％領軍、兆豐金(2886)及台化(1326)漲逾1％居次，合庫金(5880)及南亞(1303)齊揚近1％。聯發科(2454)及日月光投控(3711)尾盤跌幅收斂，分別小跌0.3％及0.7％，鴻海(2317)小跌0.5％，台積電(2330)跌幅擴大、收跌1％，表現偏弱。

分析師指出，隨著市場樂觀情緒降溫，國際股市近期呈現高檔震盪格局，台股在近1個月強彈近2千點後量縮盤整，但多頭態勢尚未破壞，短線估於14000～14700點區間盤整，待量增才有助持續反彈，後續關注國際資金動向及總經數據表現。