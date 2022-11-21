由全日物流集團砸下18億元重金打造的「全日大林智慧生鮮物流園區」，今（21）日正式啟用，成為全台首座BOO公私協力建成的區域冷鏈物流中心，有效整合一站式冷鏈運輸流！

該園區擁有四大服務，包含「低溫倉儲」、「預冷催熟」、「截切加工」與「分撥理貨」功能，將產品標準化並配合全程冷鏈運輸，一站式服務成新型態蔬果供應鏈模式。

今日啟用典禮邀請農委會主委陳吉仲、農糧署長胡忠一、嘉義縣長翁章梁、立法委員陳明文等貴賓出席。

全日大林智慧生鮮物流園區由全日物流集團投資興建，配合行政院2020年「大南方大發展計畫」，在嘉南平原建立生鮮蔬果食材處理平台。園區位於嘉義縣大林占地4.4公頃，鄰近全台蔬果產區樞紐地帶，結合農產品國內外供應鏈及產銷調節的需求，導入物聯網設備及冷鏈管理設施，增強生鮮農產品理貨與貯運能力，強化食品安全，穩定蔬果供應，落實農業六級產業化，讓生產者與通路順利對接，縮短城鄉距離，截至目前累積投資額已達18億元。

農委會主委陳吉仲致詞時表示，嘉義縣產出許多優質農產，尤其番茄、柑橘、葡萄柚產量更是在全國名列前茅，如今冷鏈物流系統更加完善，將能支撐農產品質與平均價格。

該園區以「低溫倉儲」、「預冷催熟」、「截切加工」、「分撥理貨」四大功能，將產品標準化，配合全程冷鏈儲運，形成新型態蔬果供應鏈模式。將現有傳統供應鏈截切生鮮的3天儲架壽命延長至7天儲架壽命，降低蔬果供應端的損耗，並積極投入ESG布局，建立農產品循環經濟使農業廢棄物有效再利用，降低環境負擔。

嘉義縣長翁章梁表示，冷鏈物流可穩定農產物價，還能延長生鮮儲架壽命，今日啟用的園區涵蓋四大功能，有效整合一站式冷鏈運輸流程，嘉縣府目前正與農委會申請新的冷鏈系統，期望日後能建構更完善的物流環境，幫助農民行銷農產。