日前韓星朴敏英、尹汝貞經紀公司「Hook娛樂」，因高層涉嫌挪用公款，遭警方扣押調查5小時，引起旗下合作18年的藝人李昇基不信任，要求公布收益結算，接著今(21日)韓國有「最強狗仔」之稱的D社踢爆，李昇基從2004年到2022年發行27張專輯的收入竟掛零，甚至傳出公司代表還會對他言語羞辱，讓粉絲看傻眼。

以歌手身分出道的李昇基，2004年唱紅《因為是我的女人》後掀起一片熱潮，還被封為「新一代國民弟弟」，然而今日D社拿出一份結算明細踢爆，李昇基2009年迄今未拿到96億韓幣(約2.2億台幣)的音源收入，這甚至還未加入2004年到2009年憑空消失的明細，讓李昇基不滿，要求交代清楚，否則將進行解約。

How can you treat SeungGi like this?? He’s the most decent, dedicated and hardworking human being I know! He deserves to be treated better than this!! @hookent3 😡😡😡#JusticeForSeungGi#LeeSeungGi #이승기 pic.twitter.com/en9hWlrN4Z — 🌸Jeanette Tupaz🌸 (@JeanetteTupaz1) November 21, 2022

然而李昇基去年要求公開結算明細時，竟遭到公司高層無視，甚至遭到狠酸：「昇基啊！我不想對自家藝人講這種話，但你是負債歌手，要怎麼算錢給你」、「你知道宣傳一張專輯要花多少錢嗎？要給A、B局長送禮…」、「你的歌迷不買專輯，他們連錢都沒有，但他們的要求很多～」。

此外，李昇基還傳了一封訊息給代表權真英(音譯)：「聽說您得知要求結算明細非常憤怒，還說要賭上名譽和人生殺了我」，「我結算書要了一年了，我努力工作到35歲了，為何卻像個18歲的高中生被罵還要默默承受」，最後，李昇基也補充說道，若因公司陷害無法再當藝人，也會選擇接受，但他一定得鼓起勇氣解決眼下的難題。