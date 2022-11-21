吳卓源為新專輯《IDFK》打造全新多變的造型。（華風數位提供）

吳卓源（Julia）全新專輯《IDFK》將推出，不同於先前作品，Julia 在這次專輯中參與大量製作，更收錄多元曲風，而在社群常以壞掉「ㄎㄧㄤ 照」示人的Julia，也邀請新銳攝影師Puzzle打造視覺，建構專屬她奇幻搞怪的世界觀，過程中Julia不設限地嘗試各種姿勢，也讓攝影師直讚：「沒看過接受度這麼高的女藝人！」

相隔1年半，Julia推出專輯《IDFK》，「IDFK」是「I Don’t Fucking Know」的縮寫，看似充滿情緒性的字眼，其實是她現階段隨遇而安的心境。Julia分享：「有時候其實並不知道自己現在做的選擇、所走的路是不是對的，但跟著時間走好像一切都會慢慢找到答案，而我也在這些選擇裡更清楚自己的路。」出道邁入第5年，她自稱現在就像「開竅」般，逐漸從這些不確定裡找到讓自己安心的方法，也想和跟自己有一樣狀態的人說，一切都是階段性的過程，不需要急著找到答案，答案會慢慢自己出現來找到你。

除了在作品中不設限地收錄了許多過去樂迷鮮少聽見的Julia，特別的是，這次她大量參與專輯製作、創作、編曲...等細節與過程，更與認識超過10年的好友Eline 共同擔任製作人，不同於前幾張專輯大多數人定義Julia為「R＆B女神」，Julia開玩笑說道：「我R夠了，現在想R去其他地方看看。」專輯收錄了Indie Pop、Disco Funk，及大家所熟悉的R＆B...等元素，復古摩登兼具外，也讓人看見她甜美、有趣、浪漫、無奈....等各種情緒及面向。

提到創作的過程，她透露：「原本這張專輯有點卡關，但是經過一次10天的隔離，我突然靈感都湧上來了，瞬間進度從0到80！」笑說隔離的當下覺得可以暫時與世隔絕是很爽的體驗。全新單曲〈otherside〉已於各大數位音樂平台上線。