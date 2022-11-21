大貓熊「團團」上周六（19日）下午1時48分病逝，留下青梅竹馬圓圓和兩個女兒圓仔及圓寶，台北市立動物園前園長葉傑生表示，大貓熊屬於獨居性動物，平時靠嗅覺、聽覺確認同伴的位置，所以圓圓一定有發現團團不見了，但不知道牠去哪裡，內心可能會覺得少了一個同伴，但不至於因此影響平日生活。

據《ETtoday新聞雲》報導，葉傑生指出，大貓熊平常都是靠嗅覺、聽覺確認夥伴的位置，反而是視力不佳，像野外的母貓熊一發情，味道會吸引公貓熊不遠千里而來，因此圓圓靠靈敏的嗅覺一定知道團團不見了，只是不知道團團已經上天堂。

葉傑生表示，圓圓和團團從小一起長大，這幾天一定知道青梅竹梅不見了，雖然會覺得少了一個夥伴，但大貓熊是獨居性動物，不像群居性動物可能因為伴侶、家人過世，明顯表現出悲傷的情緒，像大象就會有類似的哀悼儀式，而文獻上也沒發現， 大貓熊會因伴侶過世而有哀悼行為，因此圓圓應不會有傷心情緒，對生活不會有太大影響。

葉傑生說，團團個性有點傻呼呼，過去他擔任動物園園長時，常常被團團和圓圓的房事搞到快崩潰，因為母貓熊一年只發情一次，但圓圓發情，他們把團團跟圓圓放在一起，沒想到團團一看到圓圓就只想要玩，根本沒有行房的心思，動物園播放貓熊交配的影片給團團看，團團也無動於衷，他們無計可施，只好採取人工授精方式，讓團團和圓圓繁衍下一代。他笑說，團團可能不知道自己已當父親，因為牠從來都沒有真正交配過。