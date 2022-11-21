九合一選舉首件台南市議員候選人涉嫌賄選案被起訴！山地原住民某議員候選人涉嫌從今年6月至11月間，分別向5名選民以1萬元至1.5萬元現金買賣，台南地檢署偵查終結後，21日依違反選罷法對有投票權人交付賄絡、投票收賄及意圖使候選人當選散布謠言等罪嫌，將候選人及其女兒、鍾姓等5名選民併案提起公訴。

檢方指出，9月7日下午4時許，該候選人前往官田區錢賴姓選民住處，除口頭拜託對方支持，並贈送文宣及酒精原子筆外，又交付以紅包袋包裝的現金1萬元賄選，錢賴也收下。

11月10日14時40分許，鍾姓選民打電話向該候選人暗示索賄，他即於同日下午3、4時許，搭乘不知情女兒所駕駛的自小客車，前往新化區拜訪鍾某，並獨自進入屋內表示「這次選舉麻煩你了」，還交付競選文宣、口罩及裝有1萬5000元的紅包後離去，鍾某也收下。

6月間某日及11月9日，該候選人二度前往范姓選民位於將軍區的住處，除口頭拜託支持外，還分別交付現金6000元及8000元，總計1萬4000元，范某也收下。

8月初某日，該候選人前往洪姓選民位於永康區的住處，除口頭拜託支持外，也交付以紅包袋包裝的現金1萬元，洪某也收下。

9月間某日，該候選人與其女兒共同進入黃姓選民位於仁德區的住宅，除向對方請託投票支持外，臨去前也由其女兒提供裝有1萬元現金的紅包袋給黃某，黃某也收下。

11月12日南檢指揮警調人員持票搜索該候選人住處及座車，除在他的身上扣得千元鈔票44張、紅包袋1袋外，也在其住處扣得千元鈔票300張、幹部名單及手抄名冊等物證。

檢方複訊後聲押該候選人，但被台南地方法院駁回，提即時抗告又被二審駁回。不料，對方獲釋後，竟在臉書表示，「經過漏夜偵訊調查後，檢調查無任何買票證據，法官最後判決無保請回，讓我於隔天周日平安順利回家。」、「感謝主，我與團隊已經沒事了，請大家放心。」等語，檢方認為，該候選人明知一、二審法官的裁定，均認定他賄選罪嫌重大，卻仍罔顧事實，意圖使自己順利當選，散布謠言及不實事實，涉犯意圖使候選人當選散布謠言罪。