海巡人員實施登檢、扣留、留置調查等作業時，均全程穿著防疫裝備。（圖／台中海巡隊提供）

大陸鐵殼漁船越界捕魚，台中海巡強勢執法押回14人法辦。

一艘大陸籍「閩平漁61959號」鐵殼漁船，20日上午11時許，在台中港西方40浬處越區捕魚，台中海巡隊獲報後，派遣線上PP-10035巡防艇馳赴，「閩平漁」漁船卻蛇行拒檢企圖躲避巡防艇查緝；經海巡人員鍥而不捨追逐下，終於強靠登檢；將該船周姓船長及船員等14人，押返台中港海巡基地碼頭偵辦。

台中海巡署指出，昨天上午11時許，海巡署艦隊分署台中海巡隊接獲漁民報稱，於台中港西方40浬處，有大陸漁船出沒，協請海巡署派艇前往查處；台中海巡隊獲報後，立即派遣線上PP-10035巡防艇馳赴現場，同時通報中部地區機動海巡隊台北艦前往海域會合，並派遣PP-10060巡防艇提前出勤。

海巡署將大陸「閩平漁61959號」鐵殼漁船上，漁獲約3噸均依法海拋。（圖／台中海巡隊提供）

昨天下午2時許，於台中港外43浬，發現1艘中國大陸籍「閩平漁61959號」鐵殼漁船正拖網作業中，隨即依法登檢，因該船蛇行拒檢企圖躲避巡防艇查緝，在海巡人員鍥而不捨追逐下；強靠登檢成功，經清查船上計有大陸籍68歲的周姓船長等14人，鐵殼船體約100多噸，漁獲約3噸均依法海拋。

海巡署表示，該船於11月19日下午，從福建省祥芝港出港，該船非法越界捕魚事實明確，即依據違反臺灣地區與大陸地區人民關係條例第29條、第32條及施行細則第42條等規定，將該船周姓船長及船員等14員，安全押返台中港海巡基地碼頭偵辦中。