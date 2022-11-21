柳海真出道25年首度輕鬆演「王」。（車庫提供）

《機智醫生生活》安恩真這回化身「朝鮮最壞惡女」。（車庫提供）

年度壓軸驚悚鉅獻《晝盲神探》，由《緊急迫降》製作團隊精心打造，集結《外星＋人》柳俊烈、《機密同盟2》柳海真、《那年，我們的夏天》金聖哲、《機智醫生生活》安恩真等華麗卡司，揭開駭人聽聞的驚人真相。

以實際歷史為靈感所發想的驚悚巨作《晝盲神探》，展現別出心裁的故事和緊張氛圍，令觀眾從頭到尾都無法預測故事走向，刺激驚悚的節奏和反轉真相將讓觀眾備受衝擊。柳俊烈在《晝盲神探》中飾演一名患有晝盲症的盲人針灸師，這個人物在白天無視力，但在夜晚則稍微看得到眼前的事物，因為意外目睹世子之死，他只好化身盲醫神探，趁夜晚時努力尋找真相。

柳俊烈為了詮釋這個角色，事先也做了不少準備，他表示：「見了一些視障人士，也有了和晝盲症人士交談的機會。藉由這個角色了解到許多關於視障者的事物，對於電影本身也很有幫助。」

柳海真則在《晝盲神探》中飾演逐漸失去理性的王「仁祖」一角，而這也是柳海真出道25年首度飾演「朝鮮君王」角色，他表示：「我自己想想也覺得有趣，沒想到能有機會飾演君王角色，心情很好。《晝盲神探》的劇本讓我看到心驚膽戰，很好奇後面的情節。而且這是我第一次嘗試的角色，因此也產生了野心！」

柳海真也幽默表示詮釋君王角色在體能方面算滿輕鬆的，他說：「在這之前我所飾演的角色通常都要一直逃跑、打鬥、在地上打滾，但這次還有人幫我穿龍袍，心情也變得很不一樣，是很特別的經驗。」

以《機智牢房生活》、《那年，我們的夏天》等作備受關注的金聖哲，在《晝盲神探》中則飾演「昭顯世子」一角，對於這個角色，他表示：「在拍攝前，我努力去了解『昭顯世子』的一生，在歷史上他因為不明原因突然身亡，很好奇如此為國家著想的世子當時若繼續活著的話，會為朝鮮帶來什麼樣的影響。」而這也是金聖哲首次挑戰的古裝作品，他表示：「服裝給予的力量很大，這是我第一次穿韓服演戲，覺得衣服非常帥氣，忍不住一直拍照。」

另外，以《機智醫生生活》造成話題的安恩真，這次在電影中則飾演「昭容趙氏」（廢貴人趙氏），據說歷史上的昭容趙氏在仁祖晚年十分得寵，但她的個性陰險狠毒令人畏懼，因此又被稱為「朝鮮最壞惡女」宛如「朝鮮版妲己」。為了詮釋這個角色，安恩真也不斷和導演討論，她表示：「這是我第一次接演惡女角色，雖然壓力很大，但很努力想展現出這個人物為了自身欲望不擇手段的模樣。」電影12月9日在台上映。