暌違7年，塞爾維亞職網球星喬柯維奇（Novak Djokovic）終於再度笑傲ATP年終總決賽，21日他在決賽以7比5、6比3擊敗挪威魯德（Casper Ruud），除了完成追平費德勒（Roger Federer）的賽史最多冠紀錄，也收下470萬美元高額獎金。

喬柯維奇上次在年終賽奪冠是2015年，那時他都還沒進入而立之年，如今35歲的他已是職業網球「資深老將」，但身為「三巨頭」年紀最小的他，扛住三大天王的招牌，在這次年終賽舉起久違的金盃。

今年奪冠之前，喬柯維奇也兩度打進到決賽，可惜都帶著遺憾離開球場，這回決賽擊敗年紀比他小了一輪的魯德，喬帥直落二漂亮奪勝，以「再見愛司」結束比賽的當下，他握拳舉手慶祝，露出大大的笑容，他說：「7年是蠻長的一段時間，同時也因為等了7年才又等到這座冠軍，也讓這次勝利顯得更甜蜜也更重要。」

喬帥並說，在最後一局自己發球局中，他真的非常緊張，因此幾次正手拍錯過機會，但他很感激可以在發球局邁向勝利，並發出重要的愛司球終結賽事。

這是喬柯維奇生涯第六度於年終賽奪冠，冠軍次數追上費德勒的6座，也創下最年長冠軍紀錄，並贏得職業網球史上最高的470萬零300美元獎金，換算台幣將近15億。

年僅23歲的魯德是職業男網新崛起的好手，今年在邁阿密大師賽、法網、美網及年終賽都於決賽鎩羽而歸，生涯四度對壘喬柯維奇也還沒拿到過盤數，他坦言在大賽和冠軍擦身而過當然失望，但也很開心自己能以世界第3結束賽季，並參與了年終賽，「這些失利也讓我更有動力、更加渴望，希望我從中學到經驗，不要再犯錯，看看自己還可以如何發揮。」