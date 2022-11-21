英國一位女球迷因為在足球場性騷擾男人而面臨牢獄之災，她今年40歲育有6個小孩。根據英媒《太陽報》報導，女子名為潔瑪懷賽德（Jemma Whiteside），她是曼城的球迷，開賽前她伸手猥褻一位敵隊男球迷（艾佛頓球迷）的私處，還說：「我不知他的名字，但我要上他。」遭到對方控告，依照英國法律可處10年以下徒刑。

潔瑪摸完對方之後還站在背後的台階上，用屁股去蹭對方的肩膀。受害男子報警將她逮捕，發現她喝得醉醺醺的，酒醒後得知挨告，哭得淚眼汪汪。儘管刑期是10年以下，畢竟對方不是未成年者，可能只會判幾個月，但仍是比較罕見的女性騷擾男性而被抓去關。

地方法官詹姆斯克拉克（James Clarke）說：「受害人說他感覺到被觸碰，很不尋常、無法預期的觸碰。我評估原告的說法是可信的，這不是一個可能被誤會的行為，我不相信這是他編造的。被告是個惡作劇者，她可能想在朋友面前炫耀，她的把戲在酒醉時玩砸了。」潔瑪也會被足球場封殺一段時間。

中時新聞網提醒您：飲酒過量有礙健康！