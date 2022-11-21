阿聯酋航空今（21）日宣布即日起至明年3月31日，在台灣重啟COVID-19醫療旅遊保險，自動套用於機票中。目前阿聯酋航空提供每日台北–杜拜航班，由波音777執飛，讓台灣旅客經由杜拜樞紐，前往英國、法國、德國、奧地利、荷蘭等旅遊勝地。

阿聯酋航空表示，若旅客在旅程中確診新冠肺炎，每位最高可獲得17.5萬美元（逾545萬元）相關海外醫療費用；若須於海外隔離，每人每天可獲得上限115美元，最多連續14天的賠償。搭乘阿聯酋航空且具有台灣公民或居民身份的旅客，自抵達海外目的地起，保險立即生效，且有效期限為31天，無須預先註冊或填寫任何表格。

阿聯酋航空台灣區經理譚禮旻（Sultan Alriyami）表示，阿聯酋航空一直以全體旅客及機組服務人員的健康與安全為第一要務，此次特於台灣重啟COVID-19醫療旅遊保險服務，增強旅客出國信心，讓旅客可放心享受絕佳的旅行體驗。

阿聯酋航空已於11月6日起，恢復台北–杜拜的每日航班。旅客可於明年3月31日前，將阿聯酋航空登機證變成My Emirates Pass，於阿拉伯聯合大公園當地超過500家購物中心、餐廳及休閒觀光景點獲得獨家優惠與折扣，並在杜拜享受陽光普照的海灘、欣賞壯麗的世界文化遺產、體驗世界頂尖的飯店與休閒措施。

此外，前往杜拜的旅客不再需要出示COVID-19疫苗接種證明或進行 PCR 檢測。