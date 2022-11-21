林姓男子20日上午11時因竊盜通緝遭逮，當晚獲釋步出台南地檢署，21日凌晨2時許騎車在中西區成功路與忠義路口停等紅燈，再出現巡邏警盤查，他認定警方故意找碴，朝警怒罵5字經兼嗆「我會讓你看不到明天的太陽」，被依妨害公務罪嫌再逮回警局，氣到沉默拒答任何問題。

59歲林男因涉嫌竊盜罪偵字案未到案應訊遭通緝，20日上午當街遭警盤查，得知他通緝在案，即依照犯竊盜通緝逮捕，當晚檢察官開庭偵訊結束後立遭釋放。

折騰1天的林男踏出地檢署心情不佳，半夜騎車閒晃，在成功路與忠義路口抽菸停等紅燈，竟又引來巡邏警員盤查，表明聞到他身上有酒味，需執行酒測。

林男酒測結果未超標，擺脫酒駕嫌疑，他卻不滿短短1天內連續被盤查2次，認定是警方故意找碴，怒火中燒脫口狂罵5字經，直呼「你在找麻煩嗎？我會揍人喔!」、「我會讓你看不見明天的日頭」。遭警方上銬逮回警局。

1天內2度被逮到警局，林男怨恨無法平息，在警局整夜保持沉默，拒答任何調查問題，警方21日上午11時將他依照妨害公務罪嫌移送台南地檢署偵辦。

警方澄清，20日逮捕林男涉嫌通緝案與21日妨害公務案的兩組警員皆不同人，並非鎖定林男辦案，不料巧合盤查竟遭林男誤以為找碴。