「2022 Meet Taipei 創新創業嘉年華」在台北順利落幕，高市青年局攜手12家在地青創業者前進Meet Taipei，組成高雄青創館，展覽期間共累計達近861組臨櫃洽談，超過1,500人次臨櫃互動，搶攻國際曝光度與合作商機。

16日開幕當天高市青年局副局長顏己喨到場參觀，體驗創次方股份有限公司首次在台亮相的智慧型農業機器人Mobile Mover。

顏己喨表示，高雄青創館12家青創業者，產業領域涵蓋人工智慧、物聯網、行動智慧、農業科技、醫療健康等，還提供青創事業參展補助，全方位協助高雄青創打開品牌知名度。

另外，台灣第一間專注於剩食議題的蝶釀永續有限公司，在青年局輔導之下首次參與國際展覽，其展示由釀酒後剩餘酒粕再造而成的燕麥脆片，希望社會大眾共同關注剩食議題，探討青創業者如何在創業與環境永續間尋求平衡的可行性。

高市青年局進一步指出，高雄青創館除了提供青創團隊成果展示平台，展覽期間也特別邀請青創名人Yourator 創辦人Lydia Chen、SparkLabs Taipei 加速器計畫經理馬凱威及法樂數位聯合創始人Wawa進行「名人沙龍講座」，從數位行銷、人才培育等多元面向，與現場聽眾分享創新創業新思維。(記者張雅雲/高雄報導)