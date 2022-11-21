徐定禎指出，他跟鍾東錦還有彭錦淼從來都不曾是事業上的夥伴，更不是政治上的盟友。（李京昇攝）

民進黨苗栗縣候選人徐定禎曾被指與對手鍾東錦「系出同源」，更有被視為徐的義兄弟、人證「貓哥」彭錦淼出面，以公開信批徐定禎為選戰忘恩負義。對此，徐定禎21日舉行記者會澄清，並批評幕後黑手鍾東錦適可而止，對於不實言論，他都將會提告加重誹謗。

徐定禎先是公開姪女的書信，並指彭錦淼、對手鍾東錦已經造成他的親屬傷害，更指稱彭錦淼是近日來爭議不少砂石場的股東及董事，彭跟鍾東錦之間的龐大利益甚至未來命運是完全糾葛在一起的。

徐定禎表示，彭錦淼或許人在江湖身不己，但那篇透過公關公司所寫的公開信，一連串對他人格謀殺跟道德汙衊的不實指控，不僅對他、對他的親人，甚至對已經過世的亡者，都造成了極大傷害，如果再不鄭重且正式回應，就對不起所有相信我的親人跟朋友，更對不起在世時曾經照顧我的多位長輩。

徐說，他今天站在這裡開記者會，是要捍衛自己的名聲，更要保護我所有家人的清白，相信姪女之所以發表的聲明跟現聲，也是基於保護自己親人的心理。

徐定禎強調，做人做事總是有一條道德的界線，甚至是法律的底線。但今天必須告訴貓哥跟鍾東錦，這條兩條線都被他們踩過，也因此必須站出來反駁他們的指控跟抹黑，甚至採取必要的司法動作。

徐定禎表示，他不敢自稱有多麼的「有情有義」，但絶對可以向大家說，絕對懂得什麼是「大是大非」。他知道該怎麼做對台灣才是好的、對苗栗是好的，他絕對不會勾結合黑道去欺壓善良的百姓，更不可能讓農民的良田被砂石堆積成山，因為那不是他的本性，更不會是他的選擇。

徐定禎提到，彭錦淼公開信裡面，有太多扭曲、錯誤甚至完全禁不起檢驗的內容，他姪女的聲明，已經告訴大家，真正無情無義的人是誰，相信未來在法庭上都會被一一駁斥。

徐說，那些把他親二哥跟表哥、前苗栗議長游忠鈿胡亂扯進來，甚至高舉道德大旗明示、暗示他跟鍾東錦「系出同源」的人，在他們的眼中，一切只有政治結合、利益交換，世間沒有兄弟親情這種關係。

徐定禎表示，他們表哥游忠鈿沒有鬧翻更不是背叛，只是各自政治理念不同，雖曾因幫小英總統站台而關係降到谷底，但半年後仍然冰釋前嫌，互相尊重彼此的政治立場，因為大家還是親人。

另外，他跟貓哥甚至鍾東錦之間，從來都不曾是事業上的夥伴，更不是政治上的盟友，把游前議長或他二哥扯進來，他只能說，請不要消費亡者。

最後，他要呼籲貓哥幕後的真正黑手鍾東錦，請適可而止，不要用這種借刀殺人的手段，對死者不敬，對生者誣蔑，不擇手段想要透過選舉來保護自己的事業，已經踩過了道德甚至法律的界限，他相信最終一定會被人民用選票唾棄。