安心亞、蔡昌憲飾演農村姊弟。（公視、禾豐製作提供）

楊子儀難得演富家少爺。（公視、禾豐製作提供）

楊烈飾演大地主。（公視、禾豐製作提供）

游安順飾演佃農。（公視、禾豐製作提供）

米可白飾演千金小姐。（公視、禾豐製作提供）

金鐘導演李岳峰執導、安心亞、蔡昌憲、楊烈、游安順、米可白、楊子儀領銜演出的公視時代生活劇《牛車來去》，21日釋出60秒前導預告與前導海報，正式定檔明年1月14日首播。安心亞挑戰演出40年代台灣農村婦女「阿春」，與蔡昌憲飾演自小父母雙亡的姊弟，一輩子互相扶持。蔡昌憲開玩笑自嘲：「我們應該是最不相像的姊弟吧？因為一個是短腿、一個是長腿。」

《牛車來去》劇情描述1943年日治時代到台灣光復後，台南農村的佃農、地主等各階層人們，在動亂的逆境中互相幫助，努力出頭天的生命歷程。安心亞談起與牛的互動拍攝過程，表示印象非常深刻，「因為我們的兩位牛演員大目仔和大耳仔很有個性也很傲嬌，所以一開始拍戲跟牛比較沒辦法完全融入，會有點緊張害怕。但拍這部戲讓我學習到跟動物對戲的技巧。我最有成就感的是每次拍攝過程中，一次比一次與牛更親近。牛的主人也教我一些小撇步，讓牛更聽阿春的話。當我做過很多嘗試，終於有一天牛對我很親近，結果那天是牛的殺青日啦！」

這是安心亞首次主演全台語劇，她坦言是有相當難度的挑戰：「因為台詞中的俚語幾乎是我沒有聽過的台語唸法。」李岳峰導演經常根據拍攝劇情，現場加台詞以更鮮活表現角色間的互動，安心亞一開始面對導演臨時加詞超緊張，最後卻有點被改上癮了。她說：「導演現場加詞時，我發現用寫的已經來不及，就用錄音的方法來背，反覆播放錄音能讓我練熟台語的語氣和唸法。而且每次導演改完台詞後更有溫度，更能幫助我進入角色狀態。」

蔡昌憲曾以李岳峰執導的《苦力》入圍金鐘獎最佳戲劇節目男主角獎。這次《牛車來去》更為他量身訂做角色「水蛙發」，個性富有正義感，角色設定十分有趣。蔡昌憲說：「我演出這角色的過程很享受，因為他會做很多事，有很多天馬行空的想法，在時代生活劇中是很特別的角色。」

劇中楊烈飾演擁有茶行、布莊和田地的大地主，與游安順演出的佃農，兩家之間有深刻的情感糾葛羈絆。楊烈飾演的「陳進丁」，為人急公好義很有慈悲心，只求家人平安、香火延續，然而事情卻不一定如他所願。楊烈表示此次角色一生的命運也是自己無法想像的心境劇變：「對我來說每一場戲都是挑戰。」

游安順則飾演佃農家的大家長「蔡土水」，一生種田任勞任怨。李岳峰導演邀約游安順演出時一拍即合，游安順說：「我仰慕李導已久，他可能覺得我有一種鄉下人的特質所以很適合。看到劇本時心想這個角色真的不好演，因為他是沒有缺點的人。」這次拍戲的體驗也特別艱辛，「我經歷到在烈陽之下路面是滾燙的，要打赤腳在荒蕪田裡開墾幹活，跪在田裡勞動，每天都在挑戰體力的極限。」

飾演醫院千金「千佳」的米可白，角色和她本身活潑的個性截然不同，她表示：「不能像原本的我一樣直來直往，因為大家閨秀在講話前，應該都會思考過，再慢慢說。」她也特別注重儀態，走路要小碎步不能粗魯。而這次米可白最大的挑戰，是要從嬌貴天真的千金小姐，經過命運磨練到後來成為整個家庭的支柱，她滿意笑稱：「我演得很過癮！」

楊子儀飾演「陳博文」是劇中楊烈的獨生子、米可白的丈夫。首次飾演富家少爺的他表示和本人形象很不同：「博文是個斯文的讀書人，也充滿熱情抱負。有趣的是，之前都是我在拉人力車，這次卻看著昌憲在我前面拉著車猛流汗，我坐在上面吹風，第一次發現原來看到的視野真的比別人高一階。加上現場各種回復當年的陳設道具，真切感受到我飾演的角色在身分上的不同。」