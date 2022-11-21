哈薩克中央選舉委員會今天援引初步數據表示，總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）在提前舉行的總統選舉中，以壓倒性81.31%得票率成功連任。

法新社和路透社報導，哈薩克中央選舉委員會表示，2019年上台掌權、現年69歲的托卡葉夫，在昨天舉行的選舉中得票率81.31%，其他5位候選人得票率都未達二位數。

自然資源豐富、盛產石油、地處重要貿易路線十字路口的哈薩克，在1月因生活成本高昂引發的抗議活動中陷入混亂，這場抗議造成238人死亡。

托卡葉夫曾經是一名穩健的領導人，但一般認為他缺乏領袖魅力，今年初以暴力鎮壓抗議展現出無情的一面，昨天舉行的選舉為托卡葉夫提供鞏固權力的機會。

托卡葉夫希望在動盪不安的一年後重新開始。他曾表示，他將在這次選舉中尋求「人民信任的新授權」。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1111121