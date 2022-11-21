爭取縣長連任的楊文科在竹北等溪北5鄉鎮市展開車隊掃街拜票，沿途不時有民眾跟他揮手，高喊「凍蒜」。（羅浚濱攝）

選舉倒數5天，國民黨新竹縣長候選人楊文科偕同夫人甘秀美，21日起連兩天展開車隊掃街，密集向13鄉鎮市鄉親拜票，在競選團隊與環保電動重機陪同下，從竹北競選總部出，預計掃完溪北5鄉鎮市，沿途不時有民眾跟他揮手，高喊「凍蒜」！

楊文科出發前受訪時指出，這4年來，他帶領縣府團隊實實在在、好好做事、努力打拚，為新竹縣未來30年榮景奠定基礎，在第1任屆滿前夕獲得「招商王、賺錢王、減債王」三冠王的肯定，新竹縣的各項數據表現，在全國都名列前茅，證明「拚經濟、重文教、享福利、樂安居」的努力，已發揮顯著成效，更印證新竹縣政的前瞻發展方向正確！

楊文科強調好的建設要繼續完成，好的政策要持續推動，各項福利也只會多不會少，11月26日的縣長選舉，鄉親的選票關係著新竹縣這塊土地未來的繁榮發展，更代表著對家鄉的美好期待！

楊文科懇請所有新竹縣民鄉親踴躍投票，他有能力、有信心，繼續落實「老中青幼通通照顧」，帶領新竹縣繼續朝「科技首都 ‧ 幸福竹縣」的新願景前進，讓所有新竹縣民鄉親安居樂業、幸福又快樂。

楊文科偕同夫人甘秀美上車，拜票車隊從竹北競選總部集結，也有環保重機車隊主動加入車隊，從竹北出發前往關西鎮、新埔，再到新豐和湖口，沿途受到許多支持者歡迎，揮手高喊「凍蒜」！在關西坪林元和宮、新埔褒忠義民廟停留參拜，同樣有不少鄉親高喊凍蒜，為楊文科打氣。