創辦台中教區附屬8所身心障礙福利服務機構的神父與修女，秉承耶穌基督博愛的精神，40年來深耕發展遲緩兒童及身心障礙照顧服務工作。（靜宜大學提供）

台中教區深耕身心障礙照顧服務工作40年，每年服務逾2000多個案與家庭；期待透過研討會攜手「承先啟後、與ㄞˋ同行、用愛前行」！（靜宜大學提供）

第二屆「身心障礙服務工作研討會」以服務模式、教學策略及生活品質為三大主題，並分享實務經驗、學術研究及發展趨勢，藉此激發創新思維。（靜宜大學提供）

期望透過研討會，喚起社會大眾對身心障礙照顧工作的重視，「以愛傳愛」讓社會更美好。（靜宜大學提供）

台中教區守護著中彰投雲等地的慢飛天使，為發展遲緩兒童提供早期療育、社區資源中心、到宅與時段服務，及以家庭為中心的多元服務方案等。（靜宜大學提供）

天主教會台中教區成立60年，所屬的8所身心障礙福利服務機構在靜宜大學舉辦「承先啟後、與ㄞˋ前行」身心障礙服務工作研討會。台中教區主教暨靜宜大學董事長蘇耀文表示，台中教區深耕身心障礙照顧服務工作40年，每年服務逾2000多個案與家庭；期待透過研討會分享實務經驗、學術研究及發展趨勢，藉此激發創新思維，攜手「承先啟後、與ㄞˋ同行、用愛前行」！

主教蘇耀文說，創辦台中教區附屬台中立達、台中慈愛、彰化慈愛、鹿港聖母聖心、員林聖家、溪州聖智、埔里復活啟智、竹山玫瑰啟能訓練中心等8所身心障礙福利服務機構的神父與修女，秉承耶穌基督博愛的精神，以耶穌基督為榜樣；在歷任主教全力支持下，40年來分別於台中、彰化、南投等地，深耕發展遲緩兒童及身心障礙照顧服務工作。

蘇耀文指出，台中教區並守護著中彰投雲等地的慢飛天使，提供日間與住宿生活照顧、社區居住、日間作業設施、支持性就業等服務。並為發展遲緩兒童提供早期療育、社區資源中心、到宅與時段服務，及以家庭為中心的多元服務方案等。從機構式照顧服務延伸至社區化的服務，透過專業團隊提升發展遲緩兒童的自信、學習動能與生活品質，並拓展至全人及家庭。

台中教區附設身心障礙福利服務機構執行長蔡惠玲說，第二屆「身心障礙服務工作研討會」以服務模式、教學策略及生活品質為三大主題；由國立彰化師範大學復健諮商研究所教授鳳華的「營造友善與愛的環境」專題演講揭開序幕。中華民國啟智協會理事長楊美華也分享「代間服務對心智障礙者與高齡者社會參與的影響」；期望更多組織運用優勢協助不同年齡、能力的高齡及心智障礙者，透過「代間服務」提升人際關係、社會融合與社區活化！

蔡惠玲並感謝靜宜大學團隊鼎力協助、亞洲大學社會工作學系教授張英陣對研討會及發表論文的嚴謹指導，還有台南教區德蘭啟智中心等團隊參與論文研究與報告；期望透過研討會，喚起社會大眾對身心障礙照顧工作的重視，「以愛傳愛」讓社會更美好。