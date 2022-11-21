台積電創辦人張忠謀今（21日）證實，台積電亞利桑那5奈米廠順利完成後，將在同一地點設立3奈米廠。外傳，台積電將從南科生產基地移2萬片產能赴美，但台積電拒絕回應相關傳聞。

張忠謀今出席APEC代表團記者會，外界關注台積電是否會將先進製程移往美國？張忠謀在會上表示，目前設置的5奈米廠，是美國最先進的製程，但台積電已到3奈米，5奈米是比最先進的3奈米更後一代，但對美國而言已是最先進的。

媒體接著提問，未來台積電會不會將3奈米移往美國，張忠謀透露，這是亞利桑那廠的第二階段，5奈米廠是第一階段，之後在旁邊將規劃3奈米廠，目前正在規劃中。

自由時報報導，半導體業界傳出，由於台積電3奈米的大客戶是蘋果、英特爾等美國企業，為了配合客戶需求與地緣政治因素，台積電可能會將2萬片3奈米產能移往美國廠，內部也會徵詢有意願赴美的員工加入生產團隊。

台積電不願回應相關傳聞，事實上，台積電3奈米的主要生產基地為南科晶圓十八廠，原定月產能可達4.4萬片，預計今年下半年開始量產，明年貢獻營收，目前台積電貢獻營收比最大的製程是5奈米，占比達28%。