由於生活成本危機和借貸成本的上升，打擊了購屋買房者，預計德國明年房價將下跌3.5%；但是房價徹底崩盤的可能性很低。

根據11月8日至18日路透對12名房地產市場專家進行的調查，預計2023年德國平均房價將下跌3.5%。與八月時調查的預期上漲0.5%相比，為一巨大轉折。調查還顯示，預計2024年再跌0.5%，然後2025年上升1.0%。

在被詢及明年房地產市場崩盤的可能性時，有11位說很低，僅一位說可能性很高。

荷蘭的ING集團的Carsten Brzeski說，房貸需求的疲弱，以及消費者購買力的下降，顯示住宅房地產市場開始轉變；預計房價將出現顯著修正。

不過當被問到房價從頂峰跌到谷底，到底會跌多少時，平均的回答是10%，其中有人回答會跌17.5%。

抵押房貸經紀商Interhyp的Joerg Utecht說，2022年第一季房價大幅上漲，與此相比，10%的跌幅是很正常的。

調查也發現，房價的下跌，並不足以讓人們有能力買房子。分析師表示，房價在去年上漲10%之後，今年預計上漲3.0%，因此房價需要從峰值下跌20%。