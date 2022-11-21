債券無利可圖逾十年之最。國泰金控子公司國泰人壽今年前三季處份債券資本利得僅82.3億元，較去年同期少459億元，並創2012年以來同期新低，且第三季是實現債券投資虧損28.17億元，因今年債券殖利率大幅彈升，目前債券幾乎都無可實現獲利，國壽全年債券資本利得恐低於82億元。

今年前三季國壽自股市實現資本利得247億元，亦比去年同期亦少近735億元，去年國壽在股債市海賺近1,800億元的資本利得，今年則是明顯減少，前三季就少近1,200億元。

但因為新台幣貶值，加上國壽年初已先進行股債布局調整，因此前九月國壽避險後投資報酬率仍有4.26％，高於負債成本3.73％及損益兩平點的3.16％，即仍是有相對不錯的利差益。

國泰金控前九月稅後獲利545億元，較去年同期衰退55％，每股稅後獲利（EPS）為3.83元，國泰金發言人鄧崇儀表示，主要是去年資本市場蓬勃發展，資本利得表現較佳，今年相對較少，影響金控獲利。

兩大獲利核心中，國泰世華銀行淨利收增加，帶動前九月累計稅後淨利209億元，年成長11％，國泰人壽前九月累計稅後獲利470億元，比去年同期減少逾53％，但仍是同期獲利歷史次高。

因為金融資產評價減少，國泰金9月底淨值3,066億元，每股淨值降到15.4元，但國壽10月已進行金融資產重分類，淨值可增加2,426億元，國泰金每股淨值亦可拉高到33.8元。