沈慧虹（中）21日舉行記者會，說明關埔國小、大車站計畫及兒童醫院3大建設原委與過程，拒絕攸關大新竹人的好建設遭對手惡意抹黑。（陳育賢攝）

民進黨新竹市長候選人沈慧虹21日舉行記者會，說明關埔國小、大車站計畫及兒童醫院3大建設原委與過程，拒絕攸關大新竹人的好建設遭對手惡意抹黑，同時反問林耕仁與高虹安，只提問卻答不出解方，是反教育、反醫療、反城市發展嗎？

沈慧虹表示，最近高虹安、林耕仁兩位候選人不斷在影射市府有弊案，針對過去數項重大工程經費抹黑，高虹安更公開描述新竹有「大祕寶」，這是用片面、錯誤的資訊，不斷欺騙選民。作為1個公務員、克盡職守的團隊，很難接受，「我們很努力把事情做好，為什麼屢屢遭受惡意抹黑？」

沈慧虹說，首先，針對關埔國小經費澄清，原本設計金額就是8.2億，從來沒有所謂2億多，2億多是部分校區費用不是總經費，過去國民黨執政未在關埔地區蓋校舍，林智堅上任後立即編列經費興建，分期也是為了讓孩子可盡快就學，且施工區與上課區中間有實體阻隔，絕無在工地上課事實。

針對關埔國小從8.2億到13.6億經費，沈慧虹說明，這並不是刻意膨脹經費，而是考慮關埔1期周邊居民停車需求，在議員、市民建議下增設地下停車場，也新建體育館，「新增項目自然必須增加經費」，且自從疫情後，全台都面臨缺工、物價上漲，這也是現在全台各縣市都面臨公共工程流標的現實。

針對兒童醫院，沈慧虹表示，全台都在積極爭取兒童醫院，新竹喊蓋也談了30年，但兒童醫院不賺錢，許多醫療機構不願主動投入，林智堅與她及市府團隊從來不放棄，想盡辦法找國防部、內政部協調土地變更與回饋獲得土地，容積率從250％調整到450％，不是市府說的算，經過內政部、都委會同意，這樣的變更也確實有道理、有必要。

沈慧虹表示，高虹安、林耕仁都質疑大車站計畫經費從65億變到104億，但他們沒有告訴大家的是，這個案子現在是由交通部加碼並執行，經費預算也是由中央負責絕大多數，因全案規畫良好，是台灣鐵道重點建設之一。

她強調，「大家要看清楚，這是中央加碼投資在新竹，不是市府經費膨脹」，明明1件規畫良善的典範，中央、地方攜手合作，竟然被描述成貪汙舞弊。

沈慧虹也提醒，有候選人宣稱要做鐵道立體化，無論是高架化或是地下化，鐵路施工過程要維持全島鐵路網運作，都需面臨「臨時軌道」建設，也就是會有大規模的拆遷問題。

她以台南鐵路地下化歷經超過20年的溝通為例，強調新竹市不能停下腳步，以大車站連接前後站，是用最務實的態度縫合城市。

沈慧虹同時要反問質疑關埔國小、兒童醫院與大車站計畫的高虹安、林耕仁，是反教育、反醫療、反城市發展嗎？反對停車場體育館，是對市民需求有意見嗎？如果是反對容積率，那有能力做到婦幼一條龍、找到團隊願意接手嗎？有能力提供這塊土地出來嗎？

而林耕仁公開說上任後會停掉大車站計畫，那高虹安也會中斷嗎？她強調，沈慧虹有實務經驗也有能力，不要惡意抹黑願意努力做事、解決問題的人。