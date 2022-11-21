民眾黨今年首度投入九合一選舉，在新北市提名11位議員候選人與2位里長候選人，為拉抬小雞們的選情，民眾黨主席、台北市長柯文哲今(21)日在新北市新莊展開車隊掃街；提到新北市議員目標是上幾席，柯文哲僅表示盡力而為。

柯文哲表示，新北市人口有400萬人，是台灣第一大城市，民眾黨一共提名11位優秀的議員候選人，雖然大多是政治素人，但是對新北市的公共事務相當熟悉，小黨要出線相當不容易，特別在藍綠飽和的艱困選區，然而他們仍勇敢站出來宣揚理念和價值。

針對是否有預計新北市議員選戰能上幾席，柯文哲語帶保留，表示「do our best(盡力而為)」；他說，這次是台灣民眾黨第一次參與地方選舉，沒有選過也不知道，地方大部分還是候選人經營的，選區越大越容易打空軍戰，所以只能說每為候選人都想辦法讓自己被選民看到。

至於日前于美人在民眾黨力挺的無黨籍台北市長候選人黃珊珊的造勢場合上，高呼「票投黃珊珊、搶救王世堅」，把王同選區的民眾黨議員候選人林珍羽搞得哭笑不得；對此柯文哲則堅持稱「于美人這個叫搞笑橋段」，強調民眾黨對林珍羽有信心，認同柯文哲、民眾黨的理念，或是認同他爸爸林國成。

他最後也重申于美人是搞笑，一聽就知道，「搞笑要有效，就是要看起來很認真的樣子」。