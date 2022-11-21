明天（22日）即將迎來24節氣的小雪，也是進入冬季的第2個節氣，代表氣溫將愈來愈低，小孟老師在臉書專欄點名3生肖，生肖兔、生肖羊、生肖狗事業與財運將會非常順暢，有機會在職場上調薪或到跳槽到待遇更好的公司，財運上會收穫滿滿。
▍第三名：生肖兔
屬兔的人在小雪時若想轉換事業跑道，當然是越轉越好，會獲得比之前高的薪資，對於創業來說，則可能來自於努力付出加班後帶來的整體業績提升，或者打算擴大部門、增加人才，表面上看似乎開始有錢財的消耗，實則長遠看是帶動了整體財富運。
▍第二名：生肖羊
屬羊的人在小雪時能依靠物質實現夢想，可能會將錢用於創業、銷售、互聯網等大眾服務上，並且積累人脈，得到合適的資源，為事業開拓暢通道路，不打算創業的可能會出現調薪或更換工作後待遇的提升。
▍第一名：生肖狗
屬狗的人在小雪時，正財偏財運都會圍繞在身邊，小雪後能依靠正財賺錢，偏財也會有進帳，如投機性所得、他人饋贈、購買保險產品獲利、遺產獲利，總之財運上收穫多多。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。