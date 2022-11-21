明天（22日）即將迎來24節氣的小雪，也是進入冬季的第2個節氣，代表氣溫將愈來愈低，小孟老師在臉書專欄點名3生肖，生肖兔、生肖羊、生肖狗事業與財運將會非常順暢，有機會在職場上調薪或到跳槽到待遇更好的公司，財運上會收穫滿滿。

▍第三名：生肖兔

屬兔的人在小雪時若想轉換事業跑道，當然是越轉越好，會獲得比之前高的薪資，對於創業來說，則可能來自於努力付出加班後帶來的整體業績提升，或者打算擴大部門、增加人才，表面上看似乎開始有錢財的消耗，實則長遠看是帶動了整體財富運。

▍第二名：生肖羊

屬羊的人在小雪時能依靠物質實現夢想，可能會將錢用於創業、銷售、互聯網等大眾服務上，並且積累人脈，得到合適的資源，為事業開拓暢通道路，不打算創業的可能會出現調薪或更換工作後待遇的提升。

▍第一名：生肖狗

屬狗的人在小雪時，正財偏財運都會圍繞在身邊，小雪後能依靠正財賺錢，偏財也會有進帳，如投機性所得、他人饋贈、購買保險產品獲利、遺產獲利，總之財運上收穫多多。