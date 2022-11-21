近年越南的觀光及商務旅客市場都快速成長，中越地區更是歷史悠久且充滿文化魅力。台灣虎航今（21）日宣布12月24日開航桃園-峴港航線，正式插旗越南。

台灣虎航表示，峴港被美國《國家地理雜誌》評為人生必到的50個地方之一；前往順化皇城、會安古城、美山聖地、風雅洞或巴拿山等知名景點，皆非常便利。

台灣虎航表示，桃園-峴港航線開航初期，每周2班，去程航班編號IT551，每周三、六下午16：40自桃園國際機場起飛；回程航班編號IT552，每周三、六晚上19：40自峴港國際機場起飛。

台灣虎航將於22日上午10：00至23日晚間23：59推出單程未稅1299元起的開賣優惠價，搭乘日期是今年12月24日至2023年3月25日。另桃園-曼谷廊曼、桃園-巴拉望（公主港）、桃園-長灘島等東南亞區域航線，也同步推出單程未稅1099元起優惠。參見活動網址http://bit.ly/3EIYhtw。