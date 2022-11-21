前基隆地院法官陳志祥2018年任職務法庭法官時，對法官陳鴻斌性騷擾女助理案，上媒體說明改判理由，司法院職務評定年終職評「未達良好」，陳認為司法院長核定影響審判獨立為由，提起訴訟，懲戒法院判決駁回。

陳鴻斌因強吻、性騷擾法官助理遭職務法庭懲戒判決免除法官職務 ，陳提再審後，職務法庭改判只需罰薪1年，當時引發各界譁然，監察院提起再審後，職務法庭再改判陳鴻斌免職。

但當時職務法庭承審法官陳志祥對外聲稱，讓陳改輕判沒有問題，還說陳鴻斌只是試圖發展婚外情，從證據看2人是「兩情相悅」，他的發言引發爭議，法官協會、司改會等具狀要求對陳志祥評鑑，法評會送監察院後、彈劾不成立。

司法院人審會仍對陳志祥進行處分，人審會認為他身為職務法庭的承審法官，卻於接受媒體採訪時，發表言論逾越判決書內容，且引喻失當、欠缺性平意識，有損法官之中立、客觀、公正形象，予以書面告誡之警告處分。

司法院另認定陳男為言論不當，將他年終職務評定決定未達良好，陳男不服提告，認為司法院院長院長核定的評議會決定影響審判獨立為由；懲戒法院認為，司法院長無直接也無間接指示陳志祥在未來應如何審判或處理案件，並不涉及裁判本身核心領域的問題，不影響審判獨立，判決駁回。