阿聯酋航空宣布即日起至明年3月31日重啟新冠肺炎 醫療旅遊保險，若旅客於旅程中確診新冠肺炎，每位最高可獲得 17萬5000 美元相關海外醫療費用；若須於海外隔離，每人每天可獲得上限115美元、最多連續14天的賠償。

阿聯酋航空台灣區經理譚禮旻（Sultan Alriyami）表示，阿聯酋航空一直以來皆以全體旅客及機組服務人員的健康與安全視為第一要務，此次特於台灣重啟新冠肺炎醫療旅遊保險服務，以增強旅客出國的信心。

阿聯酋航空已於11月6日起恢復台北–杜拜的每日航班。目前前往杜拜的旅客，不再需要出示新冠肺炎疫苗接種證明或 PCR 檢測。

搭乘阿聯酋航空且具有台灣公民或居民身份的旅客，自抵達海外目的地起，保險立即生效，且有效期限31天，無須預先註冊或填寫任何表格，更多詳情請見：https://www.emirates.com/tw/chinese/before-you-fly/covid19-medical-travel-insurance/