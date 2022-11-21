國民黨桃園市議員候選人凌濤21日控桃園市長鄭文燦護航詐團郭哲敏炒地大賺30億，桃園市新聞處長詹賀舜斥凌濤屢屢看圖編故事、竹篙鬥菜刀，直指鄭文燦8年來不曾告人，但面對空降的政治打手不會容忍，將委由律師提告，且每講一次告一次。

詹賀舜說，捷運綠線延伸中壢可行性研究早在2017年市府就送交通部審議，2020年2月獲核定，目前正在審議綜合規畫，這些資料都是公開資料，從公聽會、媒體網路上也非常容易取得，要了解這個地區的建設，一點都不困難，凌濤指控的土地2020年11月才購買，這個時序，就直接否定了內線護航的說法。

詹賀舜進一步說明，目前該地區屬於非都市土地，故沒有都市計畫，更沒有「農地變更為住宅區」。如果將來捷運綠線延伸中壢綜合規畫報告奉核後，將視該地區的發展再進行相關的都市計畫，還要以公辦區段徵收方式進行，沒有誰的土地可以就地變更，區段徵收的配地還要抽籤。因此可以說，沒有任何都市計畫，要如何變更獲利，凌濤的指控，根本是先安罪名，再來拼湊故事。

詹賀舜指出，鄭文燦與郭哲敏沒有往來，而民間的土地買賣屬於私人的商業行為，市長不會知道，更不會介入，凌濤自己的說法其實間接地也印證，市府都是公開透明處理各種建設計畫，民間要如何評估判斷，市府怎麼會知道。凌濤以這樣的任意連結的方式，是真實惡意，不值得寬容。

詹賀舜說，鄭文燦8年來沒有告過任何人，即使在立法院參加前瞻計畫公聽會，被抗議民眾撞傷兩根肋骨還是沒有提告，但這一次針對完全空降的政治打手，在沒有事實根據的情況下，任意扣帽子，將委由律師提起告訴，以後講一次就告一次，請凌濤自己面對司法公正的裁判。