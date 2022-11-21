台股加權指數漲至半年線反壓14500點附近，短線陷入震盪，短均仍維持多方排列，指數仍沿著上升趨勢線持續邁進。法人分析，接下來的觀盤重點為均線支撐是否有守，此外，仍需關注多位聯準會官員發表演說及聯準會將發布上次會議紀要，皆是需要持續留意之處。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊指出，美國CPI及PPI數據低於市場預期，聯準會12月有望放緩升息，美股近期漲勢趨緩，台股短線急漲至半年線附近稍遇賣壓，震盪難免，在量能擴增下，預期盤勢將呈現類股良性輪動表現。近期通膨、戰爭、升息等利空逐漸淡化，電子產業庫存也持續消化中，雖然景氣正在下行階段，但利空逐漸出盡，明年展望樂觀的績優股將有表現機會。

富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升表示，在台股產業布局上，在電子上游相對謹慎，反觀對電子下游產業相對看好，將以Data Center、新能源科技等為主軸布局。市場預期半導體庫存去化將持續至2023年Q2才會結束，但根據過往經驗，庫存天數開始下降，科技股股價有望見底，目前判斷美國大型科技股庫存絕對金額今年Q4開始小幅下降；加上目前費半指數2022與2023年估值分別為15.2倍/14.4倍，相較S&P500指數2022與2023估值17.5倍/16.4倍，明顯折價，目前預計布局估值處於歷史低位。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊表示，消費電子庫存去化問題仍在進行，產業上避開消費電子供應鏈，以先進製程半導體代工、伺服器相關高速傳輸，汽車電子及蘋果供應鏈為主要觀察族群；傳產則關注焦點鎖定在金融、生技、一般消費通路、不鏽鋼、風電等族群。