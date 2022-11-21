由於供應面的疑慮消退，以及中國的燃油需求恐將下滑和受到美元走強影響，周一國際原油價格每桶下跌約1美元，跌至近兩個月低點。

中國是全球最大的原油進口國，其需求仍然因防疫封控政策而受到打擊。此外，聯準會將持續升息的預期帶動美元走升，使得以美元計價的大宗商品變得更昂貴，對投資人的吸引力也隨之減弱。

截至稍早前，布蘭特1月期油價格下跌87美分或1%，報每桶86.75美元。

美國12月WTI期油價格下跌87美分或1.1%，報每桶79.21美元。該合約將在周一晚些時候到期。交投較為活躍的1月合約下跌69美分或0.9%，報每桶79.42美元。

兩期油價格都在上周五創下9月27日以來的收盤新低，布蘭特期油上周收跌9%，美國期油周線跌10%，均為連續第二周收黑。

CMC Markets分析師Tina Teng表示，除了中國的防疫封控措施導致原油需求前景減弱之外，今天美元的反彈也是油價的利空因素。此外，市場的風險偏好變得脆弱，因為最近所有主要國家的數據都指向經濟陷入衰退的情境，尤其是英國和歐元區。聯準會官員上周發表的鷹派言論，也引發了對美國經濟前景的擔憂。

除了主要城市之外，中國各地都有疫情傳出，其新增確診數仍然接近4月創下的高峰。繼官員要求居民留在家中防疫後，周一北京地區的學校也開始實施遠端線上授課。

近月布蘭特期油價差在上周大幅收窄，而美國WTI期油則轉為「正價差」（contango），反映供應方面的疑慮正持續消退。

由於煉油廠在12月5日歐盟開始禁運俄羅斯原油之前已經囤好庫存，歐洲原油供應緊缺的情況所緩解，這給歐洲、非洲和美國的原油現貨市場帶來壓力。

歐盟能源政策官員表示，歐盟料將及時完成法規，以便在12月5日推出G7旨在限制俄國原油價格的計畫。

另一方面，柴油市場仍然吃緊，歐洲和美國仍在搶油。儘管中國10月柴油出口較去年同期增加近一倍，至106萬公噸，但仍遠低於9月份的出口173萬公噸。