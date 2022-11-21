雲林縣國中小2萬餘套課桌椅老舊待換，縣政府編列4960萬元全面更新。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣各學校課桌椅以往採損壞修繕方式處理，未編列過預算汰換，但部分課桌椅已損壞嚴重無法修繕，經盤點縣屬學校課桌椅須更換約2萬6735套，21日雲林縣長張麗善主持課桌椅汰換會議，決定編列4960萬元經費汰換，允諾全面更新，讓學生學習更加無慮。

雲林縣公立國民中小學課桌椅需求數量確認會議，21日在斗六市雲林國中舉行，張麗善到場感謝各學校對校務長期的支持與協助，並允諾根據各校需求全面汰換更新課桌椅，盼明年度新學期開學之前，能全面汰換所有老舊課桌椅，讓雲林孩子更有效率的學習。

張麗善表示，健康身體是學習的重要基礎，國中小學生每天長時間於學校學習，課桌椅是最經常使用的設備，為了給雲林縣學生們更優質的學習環境，減少影響學生健康的壓力源，促進學生身心健康成長，縣府初步編列4960萬元經費，汰換目前已損壞嚴重的課桌椅。

張麗善提到，此次學校課桌椅大規模汰換，也考慮到雲林縣環境永續的施政目標，縣教育處已經規畫在石榴國中設立「雲林縣課桌椅再生銀行」，配合石榴國中科技實驗學校的木工課程，將各項資源充分整合運用，不只汰換下來的課桌椅可以循環再利用，學校的木工課程也能有現場實習的材料。

縣教育處處長邱孝文指出，縣內國中小課桌椅汰換需求，由各校盤點個別提報，教育處再就各校需求給予補助。此次須汰舊換新的課桌椅數量龐大，經全方位盤點，多達2萬6000多套，縣長認為課桌椅對學生的學習與健康成長有非常重要的關係，所以百分之百支持，決定全面給予協助。