頭份國小前棟校舍21日舉辦改建啟用。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

創校超過2甲子的苗栗縣頭份國小，前棟校舍啟用年限已超過30年，縣府及校方全力爭取拆除新建，21日正式啟用，由縣長徐耀昌主持，期勉頭份國小百年來為地方作育英才，展現五育均衡並進的教育效能，提升頭份學子在學科與藝術併進的學習素養。

頭份國小是頭份市最重要的基礎教育重鎮，為地方作育無數英才，原前棟教室提供普通班與美術班教室使用，但建物經專業耐震評估後建議拆除重建，縣長徐耀昌指示教育處團隊向中央爭取經費，獲教育部納入老舊校舍整建計畫，補助總經費為4867萬元。

新建校舍是地上3層建物，規畫供美術班術科及學科教室各4間，以及社區共讀室2間，整體設計採用畫筆與畫框概念轉化，由多元顏色象徵美學色彩，外觀繽紛別具特色。新校舍由縣長命名為「翔藝樓」，期許培養孩子純真想像力與表現力，悠遊翱翔於藝術創作的天空。

頭份國小前棟校舍改建啟用典禮，21日上午由縣長徐耀昌等人剪綵。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

徐耀昌表示，感謝地方各界8年來對縣政的支持，尤其推動教育政策不遺餘力，為下一代營造優質學習環境，承包營造商在不增加工程經費下如期如質完成「翔藝樓」，提供學子「展翅飛翔、提升學藝」的好環境。徐耀昌期勉小小學弟妹善用教學設施快樂學習，在未來的學程全力以赴。

頭份國小前棟校舍21日上午舉辦改建啟用，由知名的頭份國小團樂團開場表演。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

21日上午舉行新校舍剪綵啟用典禮，由頭份國小成立50周年的國樂團演奏揭開序幕，出席人員有縣長徐耀昌、頭份市長羅雪珠、縣議員張淑芬、徐功凡、鄭聚然及傑出校友多人，祝福校方教育工作邁向新里程碑，並進入新教室參觀學生的工法、繪畫等才藝，肯定校方在才藝方面的教學果展。