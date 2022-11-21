俄烏戰爭、大陸新冠疫情封控、美元升息等影響，上緯投控（3708）前三季營收年減4.2％，但因原物料價格下跌及銷售策略調整，加上認列離岸成功收入，EPS 8.35元。

上緯投控指出，離岸風電部分，Formorsa 1風場一年兩次股息收入；Formorsa 2風場預估第四次里程碑金將在明年第三季認列，今明兩年持續有業外收益。

俄烏戰爭催化能源價格高漲，有利各國推動風電政策，且疫情趨緩，有利風電葉片乃至裝機逐漸回溫。風電葉片樹脂可望走出上海封城干擾，葉片與整機廠拉貨動能改善。

上緯投控表示，今年推出新創產品 EzCiclo是一種可回收並重複使用的環氧樹脂，玻璃纖維及碳纖維與EzCiclo製成的複合材料可通過CleaVER降解液進行回收和降解。目前與運動休閒、CCL和汽車產業等各應用產業積極展開認證、試製中。另，碳纖複合材料再取得一家國際風機葉片大廠與大陸整機廠訂單。