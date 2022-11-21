距離選舉投票只剩5天，有眼間選民發現，民進黨屏東縣長候選人周春米及縣長潘孟安，雙雙為國民黨議員站台；對此，民進黨屏東縣黨部回應表示，為爭取勝選，任何黨派議員候選人都會盡可能安排參加，前往祝賀，加上過去就有交情，是人情義理。

屏東縣議員第二選區競爭激烈，登記截止前，僅兩位女性國民黨議員爭取連任，立委蘇震清女兒蘇孟婕趕在最後關頭登記參選，也讓選區更添變數。

如今周春米與潘孟安同場為何春美站台，引發外界議論，對此，民進黨屏東縣黨部表示，歷次選舉，縣長提名人基於爭取不分黨派多數選票、再加上勝選後施政需要不分黨派議員支持，只要是多席次議員競選總部成立，有收到邀約且時間允許，候選人都會盡可能安排參加，前往祝賀。

另外，潘孟安跟何春美曾經是縣議會同事，因為同事期間受到照顧，潘在3屆立委、2次縣長任內，對方競選總部成立都有前往祝賀，即使這次即將卸任，也前往致意，這是人情義理。

民進黨屏東縣黨部也表示，蘇孟婕當初爭取黨內提名未通過案早已清楚說明，其一是整體提名作業已經完成後才提出；其二擔任黨部執評委蘇孟婕在場的會議中通過不再提名；後來，蘇孟婕仍執意參選，被開除黨籍後，仍在看板上掛黨徽，但為讓選舉順利進行，並未在選前處理。

黨部質疑，才剛對國民黨屏東縣長候選人蘇清泉提出5問，就出現這支影片在縣內各社群流傳，幕後動機及是否有黑手，一定會後續追查。