19日周末，在馬來西亞有伊斯蘭色彩的政黨大獲全勝後，21日大馬股市一開盤也馬上出現反應，包括博弈以及酒商等恐有違教義的類股，大都是綠油油一片。

盤中，結合賭場的大馬最大綜合度假村業者雲頂馬來西亞（Genting Malaysia）股價一度重挫11%，跌幅創兩年多以來最大。同時，母公司雲頂集團也暴跌10%左右。

另外，大馬合法彩券業者Sports Toto也創下自1993年以來最低價位。至於海尼根大馬（Heineken Malaysia）以及嘉士伯馬來西亞（Carlsberg Brewery Malaysia）等一些酒商股價也同步走低。

曾大力疾呼，實施嚴格伊斯蘭教法律的馬來西亞伊斯蘭黨（Parti Islam Se-Malaysia）或稱PAS，在這次國會大選中，220席次拿到49位，可說大獲全勝。但對投資這些產業的大馬股民來說，21日卻被賣壓壓得是喘不過氣來。

專家學者認為，經過這次大選後，現在馬來西亞的PAS躍身為當地最大政黨，若有機會成為新政府的一員，表示可以掌控大馬未來新政策的制定以及實施。

同時，一個由伊斯蘭教奉行者所領導的政府，通常也會挑戰之前所實施的民主體制，社會環境可能因此變得較綁手綁腳一些。這對馬來西亞人民來說，也是一種要適應的挑戰。

大馬當地金融業者也指出，因為伊斯蘭教普遍對喝酒以及賭博，這兩種行為比較排斥。因此，未來有可能會祭出較為嚴格的法規，故投資博弈以及菸酒產業的風險性，預估將會升高。