中鋼(2002)公布10月自結合併財報，單月稅前虧損較去年同期轉虧、較上月虧損略增；累計前10月稅前淨利290億元，年減58.91%，因銷售數量減少且單位成本漲幅大於銷售單價漲幅。

中鋼10月營收323.87億元，月增8.27%、年減25.03%；營業損失18.61億元，月減49.28%，損失較上月縮小；稅前淨損14.48億元，月增2.66%、年減116.74%，較去年同期轉虧、較上月虧損略增。

中鋼本年累計至111年10月自行結算之合併營業收入3865.78億元，年增1.19%；合併營業利益233.82億元，年減64.55%；自行結算合併稅前淨利290.00億元，年減58.91%。中鋼前10月個體(非合併)碳鋼銷售量為727萬6379公噸。

中鋼表示，前10月合併稅前淨利年減少，主係鋼鐵事業群銷售單價年增加，致營業收入增加；惟銷售數量減少且單位成本漲幅大於銷售單價漲幅，致營業利益及稅前淨利減少。

中鋼考量現階段鋼市已進入供需調整末期，為加速引領市場回歸正向發展通道，並落實調整產銷靜待需求釋放，因此，日前公布的十二月份盤價續採「順勢、合宜、穩健」的一貫訂價原則，全面以平盤開出，並搭配多元配套方案協助下游用鋼產業早日脫困，共迎市場反轉向上契機。