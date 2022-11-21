國泰金(2882)今日召開線上法說會，針對投資人關係的股利問題，公司指出，雖然前三季未分配盈餘超過2400億元，但國壽資產重分類後未實現損失為2479億元，人壽仍有未實現損失。總經理李長庚指出，今年前三季相當辛苦，但9月底到目前台股及美債都有回升，只要不惡化，未實現損失會改善，會盡最大努力符合主管機關要求來發放股利。

國泰金前三季稅後淨利545億元，年減55％，因資本市場資本利得下滑影響，每股盈餘3.83元。子公司國壽截至9月底總保費收入由去年第三季底4717億元降3521億元，主要多年來分期繳商品繳費期滿以及去年資本市場環境佳投資型商品熱銷。

國壽第三季底收益率4.26％，雖低於去年同期5.23％，但掌握資本利得機會，投資收益率維持良好。總投資金額7兆979億元，現金及約當現金占比0.7％，投報率0.3％；國內股票占比5.7％，投報率9.8％；國外股票占比5.8％，投報率6.3％；國內債券占比7％，投報率3％；國外債券占比62.6％，投報率3.8％；擔保放款占比4.1％，投報率2％；保單貸款占比2.4％，投報率5.3％；不動產占比7.9％，投報率2.9％。

經常性收益率年增33bps，達到3.39％，因今年以來海外債新錢收益率較去年同期顯著提升，把握機會積極佈建；股利收入亦較去年同期增加，受惠於台幣貶值及替代避險成效提升，第三季底年化避險利得0.28％。

今年來資本市場動盪，股債影響投資表現，國壽第三季未實現損失在未資產重分類前虧損4905億元，債券占9成、股票占1成，重分類後回升約2426億元，未實現虧損減少至2479億元。雖然前三季未分配盈餘超過2400億元，但人壽未實現損失會影響上繳金控股利，主管機關也要求金控同等金額提列特別盈餘公積，都影響股利發放空間。

李長庚表示，對於投資人股利渴望完全了解，但必須與主管機關溝通，9月底到目前股債都回升，若市場沒有惡化的話，會盡最大努力。

國泰世華銀行第三季獲利創同期新高，至9月底放款總額1兆9696億元，年增11％，存款3兆1201億元，年增12％，升息帶動淨利差顯著提升，淨利差1.33％，存放利差1.93％，逾放比為0.09％，備抵呆帳覆蓋率為1855％。

9月底手續費收入137億元，年減2％，主要金融市場波動大，影響共同基金及投資型保單銷售動能，財管收益由去年9月底94億元降至84億元，信用卡手續費收入因疫後刷卡量提升，由去年9月底31億元高到36億元。

國泰產險部分，統計今年前三季已賠付金額共165.9億元；累計1-10月已賠付金額共180.9億元；對於已發生尚未報案或尚未賠付的部分，截至10月底提存之自留賠款準備餘額為30.7億元。

今年截至10月底，若不考慮再保因素，已賠付直接賠款加上賠款準備合計215.9億元，若考慮再保因素之後，自留已賠付賠款加上自留賠款準備合計180.9億元。目標12月底前完成國泰產險注資。