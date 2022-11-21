大S（徐熙媛）與汪小菲離婚滿一年，今（21日）被《鏡週刊》爆出汪小菲因未執行離婚協議，遭大S追討500萬元的生活費，汪小菲今在微博怒罵大S、小S（徐熙娣）及徐媽媽所有人，並表示明天將飛抵台北，徐媽媽向本報表示，「他是他們的家人，飛來看他們是應該的，但如果要吵架的話，就不必了」。

除了汪小菲怒發多篇文章，張蘭也動氣飆罵大S，甚至傳了長達30分鐘的語音怒斥徐媽媽，徐媽媽無奈的說：「我罵不過她，她這麼會罵人，我早上被罵了半小時，血壓已經爆表」；她感嘆表示，希望孩子們好聚好散，「因為小菲跟熙媛是夫妻，他們的事情我管不了，10年婚姻結束了就好聚好散，我真的不希望看到現在這樣的情況」。

汪小菲稍早列出自去年11月至今年的所有家用支出，徐媽媽解釋：「小菲這麼有錢，何況那些錢都是他們協議好的」，而他所列出的開支中，有多筆6萬8的瑞士租金，徐媽媽表示從來都不會過問他們的金錢花費，她也是直到今天看到汪小菲秀出的明細，才知道每筆費用，「我也是站在記者的角度看新聞，他們之前是有帶他們去瑞士玩過，我不知道那會不會之前去瑞士的花費」。