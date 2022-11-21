工安意外現場（翻攝照片）

工安意外現場（翻攝照片）

台北市松山區今天下午傳工安意外，消防局下午2時許接獲報案指，光復南路32巷口的一處新建住宅工程，年約40多歲的工人遭大量土石壓傷，工地以挖土機清除周遭土方把他救出，在消防人員抵達時，受傷工人已無呼吸心跳，現場CPR急救再送往國泰醫院，仍回天乏術。全案事故原因，仍待台北市勞動局等單位進一步調查釐清。

松山分局中崙派出所下午2時5分接獲119轉報案件，稱松山區光復南路32巷一帶工地發生工安意外，立即派員前往協助戒護，現場保全。據了解，26歲江姓工人於工地內地下一樓施工時，遭土方壓住受困，造成頭部撕裂傷，經救護人員緊急送至國泰醫院急救後宣告不治，將報請檢察官相驗遺體。

台北市勞動局勞檢處稍早接獲北市警方通報，派員到事故現場稽查，初步研判因工地開挖逾1.5公尺深，但疑似沒設立擋土結構支撐，致土石崩塌壓住在地下室施工的工人，全案還要再詳細調查。