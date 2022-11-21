南韓大廠三星7月搶先量產3奈米製程晶片，卻傳出良率不超過 20%，根據韓媒《Naver》報導，三星已與美國公司Silicon Frontline Technology擴大合作，希望藉此提高晶片在生產過程中的良率，能超車勁敵台積電。

報導指出，三星過往4奈米和5奈米製程都存在良率相關的問題，包括三星代工廠製造的高通旗艦處理器Snapdragon 888、Snapdragon 8 Gen1都過熱，三星因此痛失大客戶，像是高通新款 Snapdragon 8 Gen 2全數獨家由台積電拿下，輝達RTX 4000系列GPU也以台積電5 奈米製程技術量產。

三星不希望3奈米製程又出現上述這種情況，因此正擴大與Silicon Frontline Technology的合作關係。報導提到，Silicon Frontline Technology 提供晶片資格評估和靜電放電 (ESD) 預防技術，ESD是導致半導體晶片缺陷的一大原因，防止或減少ESD將有助於提高晶片良率。

報導稱，三星將Silicon Frontline Technology技術應用於晶片設計和生產過程中，已取得令人滿意的結果。三星如果設法提高先進製程的良率，結合其3奈米GAA架構，有機會與台積電一較高下，並奪回大客戶訂單。