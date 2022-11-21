瓜農反應，洋香瓜疑受不了高溫，還沒成熟就枯死，損失慘重，盼政府給予救助。（張毓翎攝）

台南市後壁等地區的秋作洋香瓜，近來發生災損，立委賴惠員21日邀農委會主委陳吉仲勘災，瓜農反應，洋香瓜疑受不了高溫，還沒成熟就枯死，損失慘重，盼政府給予救助。但現場農改場專家認為，洋香瓜怕低溫、下雨，硬說「高溫」造成，其實說不過去，而且觀察下來，台南很多田區的土壤健康程度很糟糕，建議協助農民從改善土壤著手。

賴惠員今天邀陳吉仲到後壁區竹新里勘災，地點在後壁區農會蔬果產銷班第8班長黃珈麟的洋香瓜田區，市府農業局長李建裕、農糧署南區分署長羅正宗、台南農改場長楊宏瑛、後壁區農會理事長蕭麗姿、後壁區農會總幹事林怡歆等人陪同出席。

台南農改場副研究員黃圓滿表示，台南多數洋香瓜田已採收完畢，只剩15到20％未採，上周抽樣勘查，後壁區洋香瓜的損失率約14％，而以這次勘災的田區來看，其土壤健康確實不佳，栽種前4周，如果防治得當，能減低後期受到的衝擊。

黃圓滿說，上周到台南多處洋香瓜田勘查，有的田區歉收，但經過學甲、將軍區的洋香瓜田，其生長情況卻十分良好，每顆都美到不行；此外，耐高溫的洋香瓜，原本就適合種植在熱帶地區，萬一氣溫超過40℃才需擔心，並認為高溫不是這次農損主因。

不過黃珈麟無奈地說，他種植18年第一次遇到這種情形，管理方式跟以往都一樣，不只他，許多農民也說是氣候異常造成。李建裕也說，很多農民都反應不能採收，產量太低、品質不好，還有北門區去年比賽得冠軍的瓜農，今年卻沒有辦法採收。

陳吉仲總結說，之後會再請相關農政單位一同勘查了解，若是土壤「出狀況」，會盡速找出原因，透過相關補助措施，輔導受災農民早日復耕。